Dol op musicals? Dan wil je déze Broadwayhit absoluut gezien hebben

Ga jij maar wát graag een avond naar het theater om te genieten van prachtig theaterspel en om mee te zingen met de lekkerste nummers? Dan wil je deze musical echt van je lijstje strepen.

Alles voor een topavond

In oktober zijn we in Nederland weer een prachtige musical rijker. Dan komt de Broadwayhit Kinky Boots namelijk naar ons kikkerlandje toe. En met een dijk van een cast, swingende choreografieën en met muziek van wereldster Cyndi Lauper weet je in elk geval zeker dat je een heerlijke avond beleeft.

Laarzen

Het verhaal van Kinky Boots draait om Charlie, die de slechtlopende schoenenfabriek van zijn vader erft. Dan komt Simon op zijn pad. De als bokser opgevoede Simon gaat het liefst door het leven als de flamboyante Lola. Om de fabriek te redden, storten Charlie en Lola zich op de markt van kinky laarzen voor dames die eigenlijk geen dames zijn. Maar niet iedereen in de fabriek is even blij met deze nieuwe richting…

Hebben we je overtuigd dat je deze musical niet mag missen? Bestel dan snel en extra voordelig je kaarten. De musical draait vanaf oktober in verschillende theaters in Nederland:

Beeld: iStock