Leuk: déze populaire musical komt terug naar Nederland

De wereldberoemde musical ‘Evita’ is na tien jaar weer terug in Nederland. De musical neemt je mee in het wonderlijke levensverhaal van Eva Duarte. Het wordt een avond vol muziek, emoties en sentiment waarin Eva’s lief en leed, haar leven en haar overlijden op een indrukwekkende manier worden weergegeven.

Evita gaat over Eva Duarte en haar tomeloze ambitie, die ervoor zorgt dat ze van tweederangs actrice opklimt tot first lady en machtigste vrouw van Argentinië.

Evita

Eva Duarte werd in 1919 geboren in het kleine dorpje Los Toldos, Argentinië. Ze groeide op in een arm gezin en besloot op haar vijftiende naar het grote Buenos Aires te verhuizen om het te maken als actrice. Daar ontmoette ze haar toekomstige man Juan, die in 1946 verkozen werd tot nieuwe president van Argentinië. Dat veranderde haar leven compleet. Omdat ze een politiek figuur werd, werden haar films van de tv en uit de bioscoop gehaald. Inmiddels kregen ze achter de schermen steeds meer politieke invloed. Eva zette zich in voor burgers die kampten met problemen met lonen en sociale zekerheid. De burgers adoreerden haar daarom en noemden haar Evita, wat ‘Evaatje’ betekent. Ze werd echter gehaat door de elite. Zij keken op haar neer vanwege haar afkomst en gebrek aan opleiding. Eva overleed in 1952 op 33-jarige leeftijd aan kanker, waarna het hele land in rouw was.

Musicaltickets

