Musical 'Lazarus' goed ontvangen door publiek: "Geweldig geacteerd"

Albert Verlinde, directeur van Stage Entertainment Nederland, zag de musical ‘Lazarus’ een paar jaar geleden in Londen. Daarna wist hij: die musical moest naar Nederland komen.

Na anderhalve week try-outs beleefde de David Bowie-musical zondag zijn première in het DeLaMar Theater in Amsterdam. “Bowie neemt ons allemaal mee op zijn avontuur”, zegt Verlinde tegen BuzzE. Hij heeft ervoor moeten knokken om zo’n artistieke musical in het Nederlandse theater te krijgen, maar is naar eigen zeggen apetrots.

Talenten

De musical is hetzelfde als de shows die eerder al in Londen en New York werden opgevoerd. Stage Entertainment moest daarom mensen casten op de rollen die er al waren. Dat is anders dan hij gewend is, maar volgens hem goed gelukt. “In Nederland hebben we een fantastische club bij elkaar gebracht met de perfecte band. Het is echt een groep overtuigende talenten.” Zo zien we Dragan Bakema, Noortje Herlaar, Holly Mae Brood en voormalig The Voice-kandidaat Shary-An Nivillac in de Nederlandse versie.

Succes

De voorstelling liep in eerste instantie eigenlijk tot en met december, maar werd nu al verlengd tot en met april. Dat het in 2016 Bowies laatste werk was voor hij overleed, is niet de enige reden waarom mensen de musical willen zien. Dat komt volgens Verlinde ook omdat hij er zelf niet meer bij is. Het voegt iets toe, volgens de directeur. “Het heeft een speciale lading. Hij zag het einde natuurlijk wel aankomen, dus het is ook wel een beetje zijn afscheidsstuk, zijn requiem.”

Reacties

Ook bij het publiek wordt de musical goed ontvangen. Albert zegt daar zelf over: “Het maakt echt iets los bij de mensen, sommigen stonden met tranen in hun ogen na afloop nog na te praten.” Ook op Twitter klinken er nu al positieve commentaren.

Was bij première #lazarus Kende muziek #bowie niet zo goed, maar was overdonderend goed. Verhaal is beetje bizar, maar al met al mooie avond. pic.twitter.com/cmiLFZVaRu — Pim Sedee (@PimSedee) October 13, 2019

Oproepje: ga naar #lazarus. Grensverleggend en zinnenprikkelend vormgegeven en geregisseerd, geweldig geacteerd – met verhaal dat cryptisch lijkt maar voelt als Bowie-testament: dat er tussen hemel en aarde altijd troost te putten is uit geloof in je verbeelding @StageEntertain — Cornald Maas (@cornaldm) October 13, 2019

Andere kijk

Ook niet-Bowie-fans hebben volgens de producent een reden om naar de voorstelling te gaan. “Het theatrale aspect gaat niet over Bowie. Wat betreft vormgeving denk je echt ‘wauw’. Dat is echt theater. Deze voorstelling bewijst dat een musical aan geen enkele regel hoeft te voldoen. Ik wil dan ook dat mensen zich realiseren dat het begrip musical heel breed is.”

Bron: BuzzE, Twitter. Beeld: ANP