Waarom je de musical 'My Fair Lady' niet mag missen

De musical ‘My Fair Lady’ is teruggekeerd in de Nederlandse theaters. De voorstelling is vanaf deze maand te zien. Esmée Dekker kruipt in de rol van Eliza Doolittle, Chris Tates vertolkt de rol van Professor Higgins.

My Fair Lady gaat over een excentrieke professor die de weddenschap aangaat om een eenvoudig bloemenmeisje om te toveren tot een lady in de Engelse high society. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want Eliza heeft het hart op de tong. Maar leraar en leerling groeien naar elkaar toe en Eliza weet niet alleen de Engelse elite van slag te brengen.

Cast

Naast Esmée Dekker en Chris Tates spelen ook Alfred van den Heuvel (Kolonel Pickering), Sjoukje Hooymaayer (Mrs. Higgins), Han Oldigs (Alfred Doolittle), Gerrie van der Klei (alternate voor Mrs. Higgins), Yoran de Bont, Ellen Röhrman, Esther van Boxtel, Raymond Kurvers, Yannick Plugers en Leo-Alexander Hewitt een rol in de musical.

Prachtige kostuums

Kenners zijn het erover eens: My Fair Lady is een van de beste musicals die ooit is gemaakt. Een grootse productie met prachtige kostuums en klassiekers als Zou dat nou niet zalig zijn, Het Spaanse graan, Kom terug en dans met mij en Als ik straks de kerk maar haal.



Kaarten kopen

De landelijke galapremière vindt plaats op maandag 6 november in Koninklijk Theater Carré te Amsterdam. De musical is tot eind mei 2018 te zien. Koop nu je kaarten voor My Fair Lady via de Libelle Theaterclub.

Kaartjes My Fair Lady 39,50 Bestel hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Margriet.nl