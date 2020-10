Na 6 (!) maanden is eindelijk het geslacht van pandababy Fan Xing bekend

De pandababy Fan Xing is alweer bijna zes maanden oud, maar nu is het geslacht van de kleine reuzenpanda pas bekend. Fan Xing is een jongetje.

Dat maakt Ouwehands Dierenpark in Rhenen bekend op Instagram.

Advertentie

Kraamhol

De uitslag heeft even op zich moeten wachten omdat het pandajong sinds zijn geboorte met zijn moeder Wu Wen in het kraamhol verbleef. Hierdoor konden de dierverzorgers het jong alleen via camerabeelden volgen. Ook was er een heuse livestream zodat je zelfs vanuit huis naar de kleine pandababy kon kijken. Inmiddels verkent Fan Xing ook de aangrenzende verblijven en is te zien hoe hij aan bamboe loop te sabbelen en knagen.

Onlangs konden moeder Wu Wen en Fan Xing even van elkaar gescheiden worden. Hierdoor kon een verzorger een gezondheidscontrole uitvoeren. Fan Xing werd gewogen, zijn lengte en omvang werden gemeten en het gebit, tandvlees en algehele fysieke gesteldheid werd beoordeeld. Tijdens deze gezondheidscontrole kon ook gelijk het geslacht bepaald worden.

Toekomst

Fan Xing heeft zich nog niet aan de bezoekers van Ouwehands Dierenprak laten zien, maar dat zal niet lang meer duren. Naar verwachting zal dit half november zijn. De pandababy zal tot zijn vierde levensjaar in Ouwehands Dierenpark blijven wonen. Daarna gaat hij naar China waar hij zal gaan bijdragen aan het internationale fokprogramma om de unieke diersoort in stand te houden. Er leven wereldwijd nog maar 1800 reuzenpanda’s.

Liever dan dit wordt het niet: knuffelende pandababy’s:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Ouwehands Dierenpark Rhenen