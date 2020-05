Na de processierups kunnen we ook van déze rups de nodige overlast verwachten

Mensen die aan de kust wonen óf van plan zijn om hier naar toe te gaan, doen er goed aan om extra uit te kijken voor rupsen. Naast de processierups rukt nu ook de bastaardsatijnrups op. En ook deze rups wil je liever niet tegenkomen…

Net als de processierups kunnen de brandharen van de bastaardsatijnrups jeuk en irritatie veroorzaken. Het Hoogheemraadschap van Delfland waarschuwt dan ook om de rups vooral niet aan te raken. Zij hebben zelfs waarschuwingsborden langs de kust geplaatst om mensen te waarschuwen.

“Soort injectienaaldjes”

De bastaardsatijnrups heeft brandharen, net als de eikenprocessierups. En ook deze haren kunnen voor pijn zorgen. “De haren zijn een soort injectienaaldjes. Als ze in aanraking komen met de huid en afbreken, reageert de huid daarop. Dan krijg je bultjes en jeuk,” zo legt nachtvlinderdeskundige Rob de Vos uit aan Editie NL.

Minder ernstig

Bastaardsatijnrupsen overwinteren bij elkaar in nesten. “Dat doen ze in struiken en bomen. Ze houden ervan om langs een open ruimte te hangen, bijvoorbeeld bij een loop- of fietspad.” Gelukkig zijn de brandharen van de bastaardsatijnrups minder ernstig dan die van de processierups: “Lichamelijk heb je meer last van de eikenprocessierups. Ze kunnen zelfs leiden tot blindheid,” aldus De Vos.

Op deze foto kun je zien hoe de bastaardsatijnrups eruit ziet:

