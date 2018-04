Na het paasweekeinde kunnen de jassen hopelijk uit

Misschien ben je er al even op uit geweest en toen toch maar weer snel naar binnen gegaan. Is het eieren zoeken in het water gevallen. Wanhoop dan niet: de zon en bijbehorende fijne temperaturen (20 graden!) zijn nabij.

Na dit weekeinde gaat het kwik namelijk fluks richting de 15 graden, verwachten de meteorologen van Weerplaza. Tot woensdag blijft er kans op regen, maar de temperaturen gaan in ieder geval al wel omhoog.

De vooruitzichten op de dagen erna zijn pas écht lekker. Voor volgend weekeinde en de dagen erna laten de weermodellen zelfs 15 tot 20(!) graden zien. Dat is nog eens een paascadeautje. Nu maar hopen dat je nog wat vrije uren over hebt om lekker in de zon te zitten.

Kijk eens wat een lekkere vooruitzichten; 15 tot 20 graden. Was fijner geweest als we volgend weekend Pasen zouden vieren… #hetkotmzoalshetkomt #lentehttps://t.co/7V3Zq5kPb2 pic.twitter.com/hysOg9rNJL — Weerplaza.nl (@Weerplaza) March 31, 2018

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock