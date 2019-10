Na regen komt zonneschijn: zondag beste dag van het weekend

Vrijdag en zaterdag kan er veel regen vallen. Er is zelfs kans op onweer. Maar gelukkig komt na regen zonneschijn, want zondag wordt de mooiste dag.

Het wordt vandaag in elk geval een onstuimige, regenachtige herfstdag.

Onweer

Weeronline waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten in het hele land. De temperatuur stijgt naar 14-15 graden in de kustgebieden en naar 16 graden in het binnenland. Maar het weer kent 2 gezichten dit weekend, want zondag schijnt geregeld de zon.

Veel regen

Zaterdag kun je het beste binnenblijven, want het gaat de hele dag regenen. Gelukkig is de wind dan al een stuk minder. Het is overwegend bewolkt en ruimte voor de zon is er niet of nauwelijks. Het wordt 14 graden, wat een prima temperatuur is voor de tijd van het jaar.

Zonnetje

Zondag ziet de weersverwachting er beter uit. De zon schijnt geregeld, maar er zullen ook wat stapelwolken in de lucht hangen. Overal in het land kan wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Vooral in het westen wordt het een mooie dag zondag. De temperatuur stijgt wederom naar 14 graden. Kortom: heerlijk weer om te gaan wandelen.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock