Strooien maar: na Sinterklaas weer meer kans op sneeuw

De winter laat zich goed gelden dit jaar: het ziet ernaar uit dat we binnenkort toch nog (even) sneeuwpoppen kunnen maken.

Dit laat meteorologe Helga van Leur weten op Twitter.

Code geel

Afgelopen weekend heeft het gevroren en vanochtend viel er sneeuw in het zuiden van Nederland, waarvoor code geel is afgegeven wegens gladheid. In de rest van het land is het een stuk warmer, maar in de grafiek van Helga is te zien dat na 5 december het kwik steeds verder richting het vriespunt daalt. Er komen vanaf 15 december dagen aan dat het overdag niet warmer wordt zo’n 3 graden.

Witte kerst

Sneeuw met Sinterklaas? Nee, dat zit er niet in. De weersverwachting is dat pakjesavond grotendeels droog blijft en we pas weer in het komende weekend koudere temperaturen en sneeuw kunnen verwachten. En een witte kerst dan? Dát durven de meteorologen nog niet met zekerheid te zeggen.

Het ziet ernaar uit dat we binnenkort toch nog (even) sneeuwpoppen kunnen maken 😉 pic.twitter.com/sQqvDvBTsI — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) 4 december 2017

