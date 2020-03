Na 5 weken eindelijk géén storm in het weekend

We hadden Ciara, we kregen Dennis. En dit weekend? Rust! Het is even gedaan met de zware windstoten en het onstuimige weer. Er komt wel regen en het zal voor langere tijd bewolkt zijn zondag, maar voor het eerst in 5(!) weken hoeven we geen zware storm te verwachten.

Beide weekenddagen zien er verschillend uit. Zaterdag is de kans op zon vrij groot en zal het overwegend droog zijn. Prima weer om wat leuks te doen. Het zal zo’n 9 à 10 graden worden. Zondag kun je het beste binnen blijven, want er komen perioden van regen met een matige tot vrij krachtige wind. Maar gelukkig zal het allemaal niet zo onstuimig worden als voorgaande weken, want in de loop van de middag kan de zon doorbreken en neemt de wind af.