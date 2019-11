Dol op naaktzwemmen? Duinrell komt met naaktzwemdag 'BlootGewoon'

Er zijn genoeg mensen die het heerlijk vinden om naakt te zwemmen. In de sauna mag het, maar verder is het in publieke zwembaden eigenlijk altijd verboden.

“Zo nu en dan bloot je vrije tijd doorbrengen geeft je nét dat stukje extra ontspanning. Het helpt je om bewust even uit de hectische wereld te stappen”, schrijft de site ‘BlootGewoon’.

Advertentie

Glijbanen

En omdat naaktzwemmen een heerlijk vrij gevoel kan geven, organiseert het Tikibad in Wassenaar op zondag 15 december ‘BlootGewoon’. Dit is een speciale dag waarop je lekker kunt zwemmen zonder badkleding. Je kunt op deze bijzondere dag zelfs in je nakie extra hard van alle 21 glijbanen.

Naaktrecreatie

Elk jaar organiseert Duinrell in samenwerking met NFN Open en Bloot een speciale dag om meer aandacht te creëeren voor naaktrecreatie. Kaartjes kosten €20,95, maar leden van NFN betalen slechts €12,50. Met het ticket heb je ook toegang tot de winterattracties van pretpark Duinrell.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BlootGewoon. Beeld: iStock