Vroeg of laat moeten de meesten van ons eraan geloven: een bril. En hoe fijn het ook is dat je dan weer scherp kunt zien: brillen kennen best wat nadelen. Lenzen dan maar? Ook die zijn niet voor iedereen weggelegd. Libelle’s Caroline kent de struggle, en was dan ook direct enthousiast toen ze hoorde over het fenomeen nachtlenzen.

“Een jaar of vijf geleden kwam bij mij het besef: het is voor iedereen – inclusief mezelf – beter als ik een bril neem. Ik liep tegen mensen op, zei bekenden geen gedag en zag hockeyballen dubbel. En zo geschiedde. Een paar maanden was ik dolblij met m’n nieuwe accessoire, tot ik erachter kwam dat een bril ook best veel nadelen heeft. Zo hoef je in de winter maar een trein in te stappen of hij is beslagen, is door de regen fietsen op z’n zachtst gezegd onhandig, en is lekker op de bank liggen er niet bij zonder dat je bril scheef op je gezicht komt te hangen.”

Frustratie

“En dus besloot ik daglenzen te proberen. Een uitkomst, toch? Dat viel tegen. Ik vond het niet prettig om ze in te hebben en gedurende de dag kreeg ik last van m’n ogen. Tel daar de dagelijkse frustratie bij op als ik ze weer eens niet in kreeg, en je snapt dat ik al snel weer naar m’n bril greep. Niet veel later besloot ik m’n lenzen maar helemaal aan de wilgen te hangen: het was het gewoon niet voor mij.”

Nachtlenzen

“En toen hoorde ik over het fenomeen nachtlenzen. Kleine, harde lenzen die je draagt tijdens het slapen. Terwijl jij diep in slaap bent, corrigeren nachtlenzen je ogen, waardoor je ’s ochtends perfect scherp ziet. Geen last van die droge kantoorlucht dus, wat voor mijn gevoel al de helft zou schelen. En overdag geen gedoe met uithalen als het echt te pijnlijk werd. Ik besloot gewoon eens binnen te stappen bij Eye Wish Opticiens, en te vragen of nachtlenzen voor mij waren weggelegd.”

Dolblij

“Na een kort gesprekje en uitleg bleek dat mijn ogen geschikt waren voor nachtlenzen. Dat ik een cilinder heb, was geen probleem. Sterker nog: zelfs met een sterkte van min 4 en een cilinder van 1,5 zou je nog nachtlenzen kunnen dragen. En dus besloten we een afspraak in te plannen om te starten. Inmiddels zijn we twee maanden verder en ik kan verklappen: ik ben dólblij dat ik deze stap heb gezet. Hoe het me vergaan is, waarom ik nou zo blij ben en wat de voor- en nadelen zijn vertel ik je allemaal in bovenstaande video.”

Meer informatie over nachtlenzen vind je op de site van Eye Wish Opticiens en op Nachtlenzen.nl.