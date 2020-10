Waarom je nú al moet nadenken over je goede voornemens

Hoe kan het toch dat zodra 1 januari dichterbij komt, we ineens de druk voelen een totaal andere persoon te worden? We stellen allemaal goede voornemens op waaraan we ons moeten houden, maar wat we niet moeten vergeten is dat dit jaar anders is dan alle andere. Daarom zouden we onze voornemens – en de manier waarop we die maken – ook anders moeten aanpakken.

Volgens lifecoach Laurie Gerber is dit hét moment om beloftes te maken in plaats van goede voornemens. Hier een paar goede tips om je beloftes waar te maken:

Begin al ver voor de feestdagen

Hoewel we elk jaar weer vol goede moed allerlei goede voornemens bedenken, komen ze eigenlijk maar zelden echt van de grond. De meeste mensen verliezen de motivatie voor hun goede voornemens al rond februari. Volgens onderzoek van U.S. News & World heeft dit vooral te maken met een gebrek aan begrip: bij het stellen van goede voornemens rondom diëten en fitheid houden we geen rekening met stressvolle veranderingen en de onvermijdelijke teleurstelling als resultaten niet direct zichtbaar zijn. Volgens Gerber is dit dan ook het moment om aan je dromen te werken. Begin vandaag al met het doen (en nakomen) van actiegerichte en specifieke beloftes en je zal merken dat tegen de tijd dat het januari is, je een echte pro bent in het volhouden van je goede ‘beloftes’.