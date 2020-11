Van bloembol tot vogelhuisje: 9 najaarsklusjes voor in de tuin

Weinig zo mooi als de herfst met zijn prachtkleuren. Maar ja, als al die mooie bladeren eenmaal neergedwarreld zijn, ziet je tuin er een stuk minder gezellig uit. Betekent niet dat er in de herfst en winter niet getuinierd kan worden. Integendeel!

Met deze najaarsklusjes maak je je tuin héél blij. En jezelf ook trouwens, want tuinieren is natuurlijk hartstikke gezond.

Advertentie

Bloembollen planten en beschermen

Nieuwe bloembollen planten kan tot ongeveer half december. Hoe eerder je ze plant, hoe vroeger ze volgend voorjaar in bloei staan. Zet ze alleen niet tijdens een vorstperiode of bij te natte grond in de aarde. Dan kunnen ze namelijk meteen bevriezen of verrotten. Verzorg ze goed door wat dennen- of sparrentakken neer te leggen op de plekken waar je bloembollen hebt geplant. Daarmee bescherm je de kale grond – en dus je bollen – tegen de kou.

Herfstblad verwijderen

Veel bladeren in je tuin? Vergeet harken, vegen en opruimen. Je kunt er iets véél nuttigers mee doen, namelijk: ze in de borders als winterbescherming voor je planten gebruiken. Daar verbeter je zelfs de grond mee!