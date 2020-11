Prachtig najaarsweer: zacht weekend met zaterdag volop zon

Ga dit weekend lekker naar buiten, want het wordt prachtig najaarsweer. Vooral zaterdag gaat de zon volop schijnen en kan de temperatuur oplopen tot 17 graden Celsius.

Vrijdag worden we al getrakteerd op heel wat zonuren, met hier en daar wat wolkenvelden in het noorden. Het blijft overal droog en de temperatuur stijgt naar ongeveer 11 graden.

Vannacht koelt het wel af af, met de temperaturen tot net boven het vriespunt. Lokaal kan het op sommige plekken wel licht gaan vriezen met mogelijk een plaatselijke mistbank. Er wordt niet verwacht dat het in de vroege ochtend glad zal zijn op de weg.

Zonnige dag

Zaterdag wordt een prachtige herfstdag. Het wordt erg zonnig en het blijft de hele dag droog. Wel kan er een zwakke tot matige zuidoostenwind waaien, wat een iets koudere lucht met zich meebrengt. Aan de kust blijft het maximaal 12 graden, maar in Limburg kan de temperatuur oplopen tot wel 17 graden Celsius. Dit is erg hoog voor de tijd van het jaar. Heerlijk weer dus om een boswandeling te maken. Maar je bent vast niet de enige. Zó ontloop je drukte in het bos. Vergeet je ook niet in te smeren, want ook in de herfst moet je je huid goed beschermen.

Klein beetje regen

Zondag is er duidelijk wat meer bewolking, maar ook dan schijnt nog af en toe de zon. Op veel plaatsen blijft het droog, maar later op de dag kan er lokaal een klein beetje regen vallen. De zuiden- tot zuidoostenwind houdt zich rustig. De temperatuur stijgt naar 10 tot 12 graden in het noorden en 13 à 14 graden in het midden. In het zuiden ligt de maximale temperatuur rond de 15 graden. Kortom: een prachtig weekend. Geniet ervan! Dit zijn 7 verantwoorden activiteiten met mooi weer.

Boswachter Hanne weet een leuke wandeling voor mensen die slecht ter been zijn:

Bron: Weeronline, Weerplaza. Beeld: iStock