Presentatrice Nance Coolen getrouwd met grote liefde Pico

Presentatrice en zangeres Nance Coolen is in het huwelijk getreden met haar partner Pico van Sytzama. Dat maakt ze op Instagram bekend.

Nance en Pico zijn al zo’n vijftien jaar bij elkaar. Ze liet al eens vallen dat ze graag wilde trouwen. In 2015 zei ze tegen Vrouw: “Nu ik de meeste van onze vrienden al heb zien trouwen, kriebelt het wel. Laatst zei ik tegen hem: ‘Als je me ooit nog gaat vragen, moet je opschieten, want de foto’s worden er niet mooier op.'”

Wanneer en waar ze zijn getrouwd, is niet bekend. Bij de foto op Instagram schrijft ze alleen ‘#mr #mrs #married #happy #weddingbells #love’. Nance en Pico hebben samen een zoon, Robin. Eerder was Nance getrouwd met fotograaf William Rutten.

Bron: Instagram, Vrouw. Beeld: ANP