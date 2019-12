Natte sneeuw? Dít wordt het weer met Kerstmis en Oud & Nieuw

Wat kunnen we dit jaar verwachten zo rond de feestdagen, qua weer? Krijgen we een zachte Kerst of juist natte en koude feestdagen?

Momenteel is het fris in ons land en koelt het zeker ’s nachts af tot net boven het vriespunt.

Dit blijft de eerste 2 weken van december ongeveer zo. Overdag wordt het niet warmer dan een graad of zes. Zeker tot aan 15 december valt daarbij meer neerslag dan normaal. Dit kan ook natte sneeuw betekenen: als het fris genoeg is, zullen we geen regen maar natte sneeuw krijgen. Tot aan halverwege deze maand is het kans op kou, vorst aan de grond en natte sneeuw.

Blijven dromen

Maar vanaf 17 december is de winter volgens meteorologen ‘een beetje zoek’. Het wordt zacht en wisselvallig: het lijkt meer op herfst dan op winter. In grote delen van Europa – en ook in ons land dus – wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Alleen in Portugal is het met kerst kouder dan het hoort te zijn.

Kerst en Oud en Nieuw worden dus zacht en droog. Een kans op een witte Kerst is dan ook heel, heel erg klein. Helaas… Daar kunnen we alleen maar van blijven dromen.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock