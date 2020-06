Met dít natuurlijke middel kun je tekenbeten voorkomen

Het aantal mensen met tekenbeten neemt nog steeds aardig toe in Nederland. Wanneer je in het bos of in de natuur loopt, is de kans op een tekenbeet daarom vrij groot. Hoewel de teken vooral in de maanden juni en juli actief zijn, is dit niet het enige moment om je tegen deze nare beestjes te beschermen. Door klimaatverandering zijn ze namelijk het hele jaar door actief.

Gelukkig bestaan er natuurlijke middeltjes die je tegen tekenbeten kunnen beschermen.

Risico

Een tekenbeet is niet fijn, en al helemaal niet wanneer dat kleine beestje de ziekte van Lyme met zich meedraagt. Het is daarom van belang je volledig te (laten) checken nadat je in de natuur bent geweest. Een teek wil je namelijk zo snel mogelijk verwijderen om het risico op ziekten te voorkomen. Er is al een app in het leven geroepen die laat zien in welke gebieden in Nederland veel teken zitten.