Nazomer vs. herfst: in dít deel van het land moet je deze week zijn voor mooi weer

We hebben allemaal stiekem al een beetje afscheid genomen van de zomer, maar nu lijkt er toch weer mooi weer aan te komen. Maar dat mooie weer blijft helaas maar in één deel van het land.

Je zou denken dat er in zo’n klein landje als Nederland weinig verschillen kunnen zijn in het weer, maar dat is morgen wel anders. In een deel van de land is de zomer morgen even terug, maar in het andere deel kun je beter mét jas de deur uit.

Storing

Wie in Limburg woont, heeft geluk want daar kan morgen de temperatuur oplopen naar 27 graden terwijl in het noorden niet meer dan 19 graden gehaald gaat worden. Dat heeft alles te maken met een storing boven dit deel van het land. Waar het in Limburg dus heel zonnig en warm wordt, wordt het in het noorden juist regenachtig en zal de zon slechts een uurtje te zien zijn. Misschien toch maar een dagje naar Maastricht?

Bron: Weeronline.nl. Beeld: ANP.