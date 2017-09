Tóch nog een nazomer: er komt aangenaam weer onze kant op

Voor iedereen die het gevoel heeft dat de herfst wat vroeg begonnen is dit jaar: goed nieuws.

Er komt toch nog lekker nazomerweer onze kant op. Vanaf woensdag wordt het een stuk aangenamer buiten en is het heerlijk terrasweer.

In de tuin eten

Ook wordt het vanaf woensdag een stuk droger en is het even gedaan met al die buien en het onweer. Echt zomers wordt het niet, maar donderdag is het al 19 graden en is het zonnig. Dat is toch beter dan wat we de laatste tijd hebben gezien. Op zaterdag wordt het bovendien 17 graden op de Wadden tot lokaal 20 graden in het zuiden. Zondag kan het vooral in Noord-Brabant en Limburg erg lekker worden: maar liefst 21 graden. En het mooiste nieuws: het warme weer houdt zeker een week aan. Pas vanaf 28 september neemt de kans op neerslag weer meer toe.

Hoi herfst

Dat betekent dat het prima dagen worden voor een barbecue. Beter begin je dan wel op tijd, want ’s avonds koelt het wel wat sneller af. De ochtenden beginnen de komende dagen ook met mist, dus je hoeft voor een zonnetje op je herfstbol niet extra vroeg uit de veren.

Nattig

Ondanks het mooie weer dat eraan komt wordt september niet een opvallend droge maand. De eerste helft van deze maand was namelijk kletsnat. Er viel op de meeste plekken in het land al meer dan 100 millimeter regen. Ter vergelijking: normaal gesproken valt er in héél september ongeveer 78 millimeter.

Bron: Weer Online. Beeld: iStock