Warme nazomer is na dinsdag écht voorbij: natte herfst staat voor de deur

Morgen begint officieel de herfst en dat zullen we ook snel gaan merken. Vandaag en morgen schijnt de zon nog, maar de rest van de week ziet er helaas regenachtig en winderig uit.

De eerste twee dagen van de week is het nog volop nazomerweer. De zon schijnt de hele dag en de temperatuur stijgt in het noorden naar 21 tot 23 graden. In het zuiden is het ietsje warmer en ligt de temperatuur rond de 24 à 26 graden. Het waait nauwelijks en dat betekent dat het in de nacht en vroege ochtend wel mistig kan zijn.

Begin van de herfst

Dinsdag begint om 15.31 uur de astronomische herfst en precies op deze dag slaat ook het weer om. Vanaf woensdag neemt de kans op buien geleidelijk toe en zal de herfst echt gaan beginnen. Woensdag is de overgangsdag van de nazomer naar de herfst. Vanaf donderdag zullen er dagelijks stevige plensbuien vallen. Ook neemt de wind in kracht toe, waardoor het buiten een stuk frisser wordt. Donderdag liggen de temperaturen tussen de 17 en 19 graden. Bereid je tevens voor op koude nachten: op sommige plekken is de eerste grondvorst al gemeten.

Wisselvallig

Vrijdag en in het weekend daalt de temperatuur en wordt het niet warmer dan 14 à 16 graden. Daarmee is het voor het eerst in tijden kouder dan normaal. Het weekend ziet er wisselvallig uit: de zon kan geregeld schijnen, maar er kan hier en daar ook wat regen vallen. Maar niet getreurd: ook in de herfst kun je genoeg leuke dingen doen. Bovendien hebben mensen dit jaar veel meer verlangen naar herfst dan normaal. Dit is waarom.

Bron: Buienradar, Weeronline. Beeld: iStock