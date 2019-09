Nazomer voorbij: het wordt 4 graden koeler dan gemiddeld voor half september

Het is vandaag prima septemberweer met temperaturen rond de 23 graden. Het zonnetje schijnt en dus is het een heerlijke nazomerdag.

Maar het weerbeeld is vanaf morgen heel anders: dan wordt het nat en koel.

Het wordt maandag opeens nog maar 16 tot 18 graden, wat koud is voor de tijd van het jaar. Normaal is het zo half september wel tussen de 18 en 20 graden. Ook gaat het vanaf maandag regenen. Is het dan gedaan met de warmte en kunnen we ons klaar gaan maken voor de herfst – en brrrr, de winter? Nee.

Nog even

Er komt waarschijnlijk nóg een dosis nazomer aan. Volgend weekend kan het zomaar weer lekker warm worden. De wind draait van noord naar zuid en dat betekent dat er warmere lucht onze kant op komt. De droogte lijkt ook aan te houden, wat misschien niet gunstig is voor de natuur, maar wel lekker is voor als je op het terras wilt zitten of een wandeling wilt maken. Het heeft dit jaar sowieso nog weinig geregend. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is momenteel 200 millimeter.

En voor iedereen die wel zin heeft in donkere dagen en knus bij het haardvuur zitten: vanaf morgen zijn het nog maar 100 dagen tot kerst.

