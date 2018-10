Tot donderdag nog heerlijk nazomerweer: het kan 25 graden worden

Iedereen die die snikhete zomer een beetje zat is, heeft vette pech. Het blijft nazomeren. Volgende week kan het gewoon nog 25 graden worden.

Dat is bijna 10 graden warmer dan normaal is voor de tijd van het jaar. In oktober zijn temperaturen rond de 16 graden namelijk passend.

Maar er komt warme lucht uit Zuid-Europa onze kant op en dat betekent jassen uit en sjaals in de kast. Vanaf maandag stijgt het kwik en wordt het 18 of 19 graden. Dinsdag, woensdag en donderdag wordt het ook rond de 20 graden en wordt er zelfs gesproken over temperaturen van rond de 25 graden. Of we echt een zomerse dag half oktober krijgen, is nog maar de vraag, maar de voorspellingen zien er goed uit.

Vanaf donderdag wordt het weerbeeld iets onzekerder. Ook in de nachten koelt het de komende dagen gewoon af, dus overdag kan de jas uit, maar vergeet ‘m niet mee te nemen als je ’s avonds nog de deur uit gaat.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock