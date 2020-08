Kijk op déze plekken in Nederland goed uit voor teken die besmet zijn met het TBE-virus

Trekken jullie er deze zomer in Nederland op uit? Heerlijk! Maar in een aantal gebieden van ons land is het wel extra oppassen geblazen. Teken vieren namelijk ook vakantie, en de beestjes kunnen naast de ziekte van Lyme ook een vervelend virus overdragen.

Sommige teken blijken namelijk het TBE-virus met zich mee te dragen. En de eerste besmette mensen hebben zich inmiddels al gemeld.

TBE staat voor ‘tick-borne encephalitis’, een virus dat een hersen(vlies)ontsteking kan veroorzaken. Tot 2016 kwam het virus enkel in het buitenland voor, maar in het voorjaar van dat jaar bleken enkele mensen in Nederland ook besmet. Niet veel teken zijn besmet met dit virus, dus de kans op een infectie is gelukkig klein.

Hoewel de kans dat je besmet raakt dus niet groot is, raadt het RIVM aan om wel goed op te blijven letten. Op de Sallandse Heuvelrug hebben de afgelopen tijd 3 mensen een ernstige vorm van het virus opgelopen. Ook in de Achterhoek en Twente zijn besmettingen gemeld.

Let goed op

Teken die het TBE-virus met zich meedragen, blijken besmettelijker te zijn dan teken met de ziekte van Lyme of de borrelia-bacterie. Dit komt doordat het TBE-virus vrijwel meteen na de beet wordt overgedragen. Wees dus alert op een eventuele beet, bescherm je huid met een middel als DEET en draag beschermende kleding.

Let extra goed op of je geen klachten krijgt. De meeste mensen hebben gelukkig nergens last van, maar mensen die besmet raken met het virus krijgen last van milde klachten, zo’n 7 tot 14 dagen na de beet. Als het om het TBE-virus gaat, verloopt de ziekte meestal in 2 fases. In de 1ste fase duidt alles vaak op griep. Je kunt koorts krijgen, hoofdpijn, misselijk worden en moe zijn. Dat duurt 2 dagen tot een week.

Fase 2

Patiënten met het TBE-virus hebben vervolgens meestal een week geen klachten. Dan breekt de 2de fase aan en kunnen de hersenen, hersenvliezen en het ruggenmerg ontsteken. De klachten worden dan ernstiger en vaak is het noodzakelijk om in het ziekenhuis opgenomen te worden. Maar nogmaals: de afgelopen jaren zijn er slechts 1 à 2 patiënten per jaar in Nederland besmet geraakt met het virus. De kans is dus echt heel klein, maar extra alert zijn kan nooit kwaad.

Gebieden door een teek?

Bron: RIVM. Beeld: iStock