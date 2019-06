Nederland blijft massaal op voor lichtende nachtwolken: dít zijn de mooiste foto’s

Mocht je vrijdagavond nog tot laat zijn opgebleven, dan is de kans groot dat je getuige bent geweest van een nogal bijzonder natuurverschijnsel. Er waren weer volop lichtende nachtwolken in de lucht te zien en dat hebben we geweten ook: op social media stroomden de mooie kiekjes binnen.

Het was weliswaar niet de eerste keer dat we konden genieten van dit uitzicht, maar dat maakte ’t er niet minder mooi op. Opnieuw hebben we ons zitten vergapen aan de prachtige lucht…

De mooiste foto’s

Lichtende nachtwolken laten zich zien in de periode met de langste dagen. Nadat de zon is ondergegaan kan er een zilver-blauw schijnsel zichtbaar worden. Als de zon net onder of net op is, schijnt ze precies langs de aarde. De zon verlicht zo de wolken van onderaf. Dat dit er adembenemend mooi uitziet, blijkt wel uit de volgende foto’s:

LIVE! Waanzinnig veld met lichtende nachtwolken, actueel bij Nijmegen! Het grootste display dat ik hier ooit heb gezien.. #nlc #lichtendenachtwolken pic.twitter.com/MY1MO5IE74 — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) 21 juni 2019

Plaatje van mijn ouders uit Dokkum. #lichtendenachtwolken pic.twitter.com/pGcZt99IH9 — Niels Lammers (@tubaniels) 21 juni 2019

Echt extreem bijzonder dit #lichtendenachtwolken boven de Waddenzee pic.twitter.com/hqHynk7vM4 — Tineke Bouwmeester (@gewoon_tineke) 21 juni 2019

Kijk nu vooral even naar het noorden, dan zie je zeldzame #LichtendeNachtwolken. Zo’n 80 km (!) hoog, vaak met golfpatronen door luchtstromingen, waar het extreem koud is en ijs zich afzet op stofdeeltjes (bijvoorbeeld van meteorieten) die nog urenlang zonlicht weerkaatsen. pic.twitter.com/FbB1g9iN1j — Sikke Kingma (@SikkeKingma) 21 juni 2019

Er zijn weer lichtende nachtwolken zichtbaar! Het zijn ijle wolken van ijskristallen die hoog in de atmosfeer (80km) ontstaan dankzij meteoorstof, die in de zomermaanden onder de juiste hoek worden aangelicht door de zon. #lichtendenachtwolken pic.twitter.com/lKvEiYy070 — Werkgroep Meteoren (@WerkgroepMeteor) 21 juni 2019

Best bijzonder dat de lucht @UtrechtCS rond 23.59 er zo uit ziet! #LichtendeNachtwolken pic.twitter.com/iNAWhXixel — Henriëtte Rikkoert (@HJRikkoert) 21 juni 2019

Bron: Twitter. Beeld: iStock