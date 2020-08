Hoe kan het dat in Nederland een watertekort kan ontstaan?

De afgelopen dagen werd geadviseerd om vooral geen zwembaden te vullen, tuinen te besproeien of lang te douchen. Met dit warme weer wordt er namelijk zó veel water verbruikt, dat drinkwaterbedrijven in de problemen komen.

Maar hoe kan dat nu precies?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: we gebruiken meer grondwater dan dat erbij komt, waardoor we als het ware in het ‘rood’ komen te staan. “Op de bankrekening van het grondwater is steeds minder gestort. En we halen nu meer water uit de grond dan er in komt,” zo legt Klaasjan Raat van het Water Research Institute aan RTL Nieuws uit.

Neerslagtekort

Dat we nu meer water uit de grond halen, heeft onder andere te maken met de landbouw. Deze is de afgelopen jaren uitgebreid en daar is natuurlijk water voor nodig. Hoewel dit lange tijd goed ging, gooit het neerslagtekort nu alsnog roet in het eten. We hebben namelijk drie droge jaren achter de rug met weinig regen. Daarnaast verdampt door de warme zomers ook nog eens veel water. Met het neerslagtekort dat daardoor ontstaat, staat 2020 nu al in de top 10 van droogste jaren ooit gemeten.

Aangevuld met rivierwater

In gebieden rond grote rivieren is de droogte niet zo’n probleem. Hier kan namelijk via sloten en kanalen het grondwater worden aangevuld met water uit de rivieren. Op veel hoger gelegen zandgronden is dit rivierwater echter niet in de buurt en staat het grondwaterpeil ontzettend laag. Volgens een woordvoerder van drinkwaterbedrijf Vitens heeft het dreigende watertekort vooral met grondwater te maken.

Zó komt er water uit je kraan

Het verkrijgen van drinkwater bestaat uit een aantal onderdelen, zo legt hij uit. Zo moet het water eerst uit de grond worden opgepompt, waarna het wordt gezuiverd. Tot slot wordt het water in een buffer gepompt, waarna het naar huishoudens gaat en dus uit je kraan komt. Deze buffer wordt de hele dag bijgevuld maar vooral ’s nachts. En op dagen dat er te veel drinkwater wordt gebruikt (dus bijvoorbeeld tijdens een hittegolf) is er te weinig tijd om de tanks bij te vullen. “Dan sta je in de ochtend al 0-2 achter,” zo legt de woordvoerder uit.

“Er is een bepaalde capaciteit”

Volgens de woordvoerder gebruiken mensen nu heel veel drinkwater. Niet alleen om te drinken, maar ook om bijvoorbeeld zwembaden in de tuin te vullen. Zomaar extra bijvullen kan echter niet. “Er is een bepaalde capaciteit. Als er meer uitgaat dan erin komt, dan krijg je dat niet op tijd aangevuld.” En dan zit er ook nog eens een grens aan de hoeveelheid grondwater dat een bedrijf uit de grond mag halen. Andere grootverbruikers zoals de landbouw, de industrie en de natuur tappen namelijk uit hetzelfde vaatje. Als er te veel water wordt gebruikt, kan er schaarste ontstaan. Iets waar we dus de afgelopen dagen mee te maken hebben gehad.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock