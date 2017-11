Binnenkort ook in Nederland: een flat die tegelijkertijd ook een bos is

Omdat we steeds minder natuur om ons heen hebben in de grote steden, komen architecten met creatieve oplossingen.

Zo heeft Milaan al een zogeheten ‘woonbos’. Dat wil zeggen: een flat waarin honderden bomen en struiken staan.

Slim

En voor wie niet wil emigreren is er goed nieuws. Ook Utrecht staat op de lijst om zo’n speciale woonplek te bieden. Het verticale woonbos krijgt 360 bomen, 9640 stuiken en heesters en dat zal veel vogels en insecten lokken, zoals meesjes en vlinders. Het is een echte aanwinst voor de Domstad, voorspellen experts.

Zo doen ze het

De bouw van de Utrechtse flat start in 2019 en het zal ongeveer 3 jaar later af zijn. Er komen prijzige appartementen in de toren, maar ook wat meer betaalbare plekjes. Het pand wordt versierd met iepen, berken en eiken en natuurlijk wordt er rekening gehouden met bomen planten die het hele jaar door groen blijven. Anders is het er in de wintermaanden net zo kaal als in de rest van de stad. Op het dak wordt op een speciale manier het regenwater verzameld, zodat het hele pand met groen van water kan worden voorzien. Ergens op een tussenetage komt zelfs een heus parkje. Klinkt goed, toch?

Het zal ook de luchtkwaliteit verbeteren en dus hoef je niet al te gek op te kijken als je in de toekomst steeds meer woonbossen ziet. Zou het iets voor jou zijn, om te wonen?

