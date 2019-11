Love is in the air: Nederland telt steeds meer lang getrouwde stellen

Wat is daarop uw antwoord? Nou, já dus! Getrouwde stellen jubileren in Nederland namelijk steeds vaker. Het gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar) en platina (70 jaar) bruiloftsfeest zijn in opmars.

Een gezond en gelukkig huwelijk is op zichzelf al een feestje en dat mag best ieder jaar gevierd worden. Maar voor sommige stellen is het jubileum wel heel bijzonder. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2018 bijna 52,9 duizend echtparen hun gouden jubileum vierden. Verder waren er maar liefst 13,1 duizend koppels die hun diamanten huwelijk bereikten en zelfs 309 echtparen die hun platina huwelijk aantikten.

Lang zullen ze leven

Volgens de laatste cijfers waren dit in 2015 nog ‘maar’ 44 duizend gouden, 10 duizend diamanten en 107 platina jubilea. Volgens het CBS komt dit door het hoog aantal huwelijken dat gesloten werd in de jaren 60 en 70. Ook is onze levensverwachting steeds hoger. En wie langer leeft, is vaak ook langer getrouwd.

Minder huwelijken

Wel zal deze stijgende lijn in langdurige huwelijken niet lang meer te zien zijn. Waar er in de jaren 70 nog ruim 100 duizend paren in het huwelijksbootje stapten, waren dat er in 2018 nog maar 64 duizend. We trouwen dus steeds minder vaak.

Meer echtscheidingen

Daarbij neemt het aantal echtscheidingen helaas nog steeds fors toe. In de jaren ’70 was het echtscheidingspercentage slechts 12%. Hierdoor zijn veel stellen die in deze tijd trouwden nog samen, waardoor ze het gouden, diamanten en platina huwelijksjubileum halen. Stellen die in de jaren 80 trouwden, hebben een echtscheidingskans van 26%, waardoor meer dan een kwart deze jubilea niet eens meer haalt. In 2018 lag het echtscheidingspercentage op bijna 40%.

Het geheim

Laten we eerlijk zijn: een lang en gelukkig huwelijk is zeker niet makkelijk. Maar de gelukkige koppels die behoren tot de ruim 66 duizend die hun 50-, 60- of 70-jarig jubileum mochten vieren, bewijzen toch écht dat het kan. Wat is dan het geheim van een goed huwelijk?

Een weekgesprekje

Anita en Ap vierden dit jaar hun 53-jarig huwelijk. Zij maakten moeilijke tijden mee en weten dat een huwelijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Toch is er voldoende wat ze bij elkaar houdt. “Eens in de week voeren we een gesprek over wat ons bezighoudt”, vertelt Ap. “Wat voel je, ben je teleurgesteld, ben ik een goede echtgenoot en wat vind je van ons seksleven? Er is geen onderwerp waar we het niet over kunnen hebben.” Goede communicatie is dus een vereiste.

Een huwelijk is als goede wijn

En elkaar niet al te serieus nemen. “Als we ons ergeren aan de ander, zetten we dat om in humor. Zo blijven we lachen om elkaars eigenaardigheden”, vertelt Ap. Inmiddels is hun huwelijk onbreekbaar geworden. “We hebben zoveel meegemaakt samen, dat kan je niet verzinnen als je aan het begin van een huwelijk staat”, zegt Anita. “Ziekte en miskramen, maar ook onze fantastische kinderen en mooie vriendschappen. Ons huwelijk is als goede wijn: hoe ouder we zijn, hoe beter het wordt.”

Eiken huwelijk

Alsof het niet bijzonderder kan, vierden Aaltje en Arend vorig jaar hun eiken huwelijk. Dat betekent dat ze maar liefst 80 jaar getrouwd zijn. Zij zijn dan ook de Nederlandse recordhouders voor het langste huwelijk. Maar dat is natuurlijk niet waar ze het voor doen. Dit gelukkige koppel ontmoette elkaar op dansles en trouwde in 1938 en houdt nog steeds onvoorwaardelijk van elkaar. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? “Vertrouwen én iedere dag zoenen”, tipt Aaltje.

Benieuwd hoe jij en je partner je huwelijk mogen noemen? Voor ieder jaar is er wel een naam. Hieronder hebben we er een paar voor je op een rijtje gezet:

1 jaar Katoenen huwelijk

2 jaar Papieren huwelijk

3 jaar Leren

4 jaar Zijden huwelijk

5 jaar Houten huwelijk

10 jaar Tin

12½ jaar Koper

20 jaar Porselein

25 jaar Zilver

30 jaar Parel (ook Parelmoer)

35 jaar Koraal

40 jaar Robijn

45 jaar Saffier

50 jaar Goud

55 jaar Smaragd

60 jaar Diamant

65 jaar Briljant

70 jaar Platina

75 jaar Albast

80 jaar Eik

90 jaar Graniet

