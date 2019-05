Omdat Duncan zaterdagavond het Eurovisie Songfestival won, vindt het songfestival volgend jaar plaats in Nederland. Dat doet Nederland speculeren, want wie mag dan het songfestival presenteren?

Van Chantal Janzen tot Tim Hofman: er komen heel wat namen voorbij. Wie is jouw favoriet?

Ik verwacht een presentatie van Jan Lammers die verteld dat we allemaal op de fiets naar Zandvoort moeten komen. Songfestival op het circuit: 12 points — Sir Lurk-a-Lot (@Poeijakkers) May 19, 2019

Ik zeg volgende keer in Rotterdam, met Chantal Janzen in de presentatie, heuuyy! #ESF19 #Eurovision #songfestival — Debuurvrouwzegt 🌈🐕 (@Debuurvrouwzegt) May 19, 2019

Ik droom nu al van Songfestival presentatie 2020 door @chantaljanzen

en Ryanne van Dorst en als sidekick @FredvanLeer#songfestival #TeamDuncan#Eurovision2019 — Wendy Goudzwaard (@WendyGoudzwaard) May 18, 2019

Presentatie songfestival 2020 in NL….. Eva Jinek! Mooie vrouw, goede presentatrice en (niet geheel onbelangrijk) spreekt goed Engels! #esf19 #esf20 — Bob (@Bobb_nl) May 19, 2019

@DionneStax volgend jaar presentatie songfestival door Dionne Stax en Herman van de Zandt het ideale duo en alsjeblieft geen RTL of SBS presentatoren !! — Ronald Zilver (@Ronald_Zilver) May 19, 2019

Mag ik alvast voorstellen @Doutzen & @SunneryJames voor de presentatie 😘🇳🇱❤ — Nadine Schoffelen (@weartodare) May 18, 2019

Songfestival 2020 in Maastricht, presentatie door Jim, Jamai, Maan en Romy Monteiro #songfestival #Eurovision — Alex van Mullekom (@alexvanmullekom) May 19, 2019

Lijkt me een prima idee als Genee, Derksen en van der Gijp volgend jaar de presentatie van het Songfestival gaan doen😀 #esf19 #esf20 @veronicainside — Marcel de Keyzer (@Marceldekeyzer) May 19, 2019

Mijn dochter heeft het beste idee ever. Als Duncan mocht winnen, stel dat dat gebeurd na 44 jaar moet @FredvanLeer de presentatie doen van t #songfestival met @JamaiLoman en @chantaljanzen — ❤ ANJA ❤ (@AnjaJosTweet) May 14, 2019

Als we het songfestival winnen, stem ik voor @rikvdwestelaken en @chantaljanzen als presentatie duo. — Agnes S (@AgnesDePagnes) May 7, 2019

Eva Jinek zou volgend jaar songfestival moeten presenteren. Beau van Erven Dorens naast haar inzetten voor de ‘green room’. #jinek #eurovisiesongfestival #duncanlawrence — henk van der sluis (@henrythe5th) May 19, 2019

Ik vind dat @Umbertotan het songfestival moet gaan presenteren! #ESF20 — Rozemarijn Timmer (@RozemarijnT) May 19, 2019

Giovanca van #VrijeGeluiden moet het songfestival gaan presenteren. #esf — Monique Huijdink (@MiesjeB) May 19, 2019

Laat Boef het Songfestival presenteren: “Ey, gewoon Boef man, welcome to the Eurovision Songfestival” — quinty 💸👟 (@cha0sandbliss) May 19, 2019

Linda de Mol en Martijn Krabbe moeten sowieso het songfestival volgend jaar presenteren. Ik zie die 2 de puntentelling wel doen. Ik zie eerlijk gezegd een presentator van de AvroTros dit niet doen. #songfestival #esc19 #esc2019 #teamduncan #lindademol #martijnkrabbe — Erik 🇳🇱 (@rakeklappe) May 19, 2019

petitie voor @NikkieTutorials en Rick Paul om songfestival 2020 te presenteren. 😌😌😌 — 𝓳𝓪𝓻𝓪 (@mytjara) May 19, 2019

@AVROTROS Laat Emma alsjeblieft volgend jaar het Songfestival presenteren. Met haar geweldige uitspraak over Madonna verdiend ze het gewoon! — Joshua Theunissen (@JoshT1302) May 19, 2019

Ik zie niet in waarom Carice van Houten volgend jaar het songfestival niet zou kunnen presenteren. #got meets #esf — Elise Roders (@liesjelogthet) May 19, 2019

Arjen Lubach moet het songfestival gaan presenteren aankomend jaar! #ESF — Joey den Boer (@justjoeyhere) May 18, 2019

@rubenvdmeer @TijlMTBeckand @chantaljanzen ik vind jullie wel geschikt om volgend jaar het songfestival te presenteren. jullie kunnen dat goed en serieus. — butthead (@butthead_nl) May 18, 2019

Ik nomineer @debroervanroos om het songfestival te presenteren volgend jaar #esf2019 — Mare (@MareElise) May 18, 2019

Plaats

Ook waar het songfestival gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. Normaal gesproken wordt het altijd in de hoofdstad van een land gehouden, maar dit hoeft niet per se. ZiggoDome en een aantal voetbalstadions zijn al genoemd, hoewel dat laatste waarschijnlijk niet gaat lukken vanwege de voetbalcompetitie die dan nog bezig is.

Bron: Twitter. Beeld: ANP