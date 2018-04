In déze Nederlandse steden en dorpen drinken bewoners het meeste alcohol

Nederlanders houden over het algemeen wel van een wijntje en een biertje. Maar sommige steden spannen de kroon als het op alcoholconsumptie aankomt.

GGD en RTL Nieuws hebben in kaart gebracht in welke stad de bewoners de meeste glazen alcohol achterover tikken. Wat blijkt? De grootste drinkers wonen in het Gooi, aan de kust en in het oosten.

Laren

Als een vrouw meer dan veertien glazen alcohol per week drinkt, wordt ze een overmatige drinker genoemd. Voor mannen geldt daar een aantal van 21 glazen voor. Deze limiet wordt vooral bereikt in Laren, Noordwijkerhout en het Noord-Hollandse Bergen. Daar drinkt dertien procent van de bewoners meer dan die veertien of 21 glazen alcohol per week. Ook in Emmen (11 procent) en Amsterdam (10 procent) en op de Friese Wadden (12 procent) en Texel (11 procent) wordt regelmatig geproost.

Brabant

De minste flessen worden in de gemeenten Leerdam, Kapelle en Aalbug ontkurkt: daar wordt slechts 3 procent van de bewoners als overmatige drinker bestempeld. Dezelfde lage aantallen gelden voor het gros van de provincies Zeeland, Gelderland en Flevoland. Utrecht scoort redelijk bescheiden met 8 procent. Ook in Brabant is dat het gemiddelde percentage.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock

