Nederlanders doen massaal meldingen van ‘grote zwermen kevers’

Biologen van de Wageningen Universiteit staan momenteel voor een groot raadsel: in een maand tijd zijn er door heel Nederland ruim 200 waarnemingen gemeld van kevers. Volgens bioloog Arnold van Vliet is het de eerste keer dat we in Nederland met een dergelijke keverplaag te maken hebben.

Vooral in plaatsen zoals Deventer, Zutphen, Lochem en Apeldoorn worden er opvallend veel meldingen gedaan van de beestjes.

Advertentie

Vliegende kevers

Volgens Van Vliet gaat het om de zogeheten ‘Aphodius Contaminatus’, waar geen Nederlandse naam van is. “Waarom de meeste meldingen in het oosten van het land zijn, dat weten we niet. Misschien omdat mensen elders in het land de kevers nog niet hebben gezien of hebben herkend.’’ De bioloog, die zelf tussen Wageningen en Ede een zwerm tegen het lijf fietste, noemt de grote aantallen kevers ook opmerkelijk. “Niet eerder zagen we deze mestkevertjes op zo’n grote schaal. Zelfs vanuit België zijn er enkele meldingen gedaan”, zegt hij. “En veel mensen weten niet dat zij kunnen vliegen, maar dat is dus wel zo.”

Weersomstandigheden

Volgens Van Vliet is het ‘zeer waarschijnlijk’ dat de weersomstandigheden een grote rol spelen in de opkomst van de mestkevers: “Met name de droogte en hitte van afgelopen zomers.” De beestjes zijn dol op paardenmest, wat betekent dat vooral maneges en boerderijen zwermen kevers kunnen verwachten. “We weten verder niet veel van de leefwijze van dit beest. Wat we wel weten is dat zij ook van gras kunnen leven en momenteel op zoek zijn naar plekken om eitjes te leggen.”

Niet zo erg als processierups

Bang dat de kevers net zo veel overlast gaan veroorzaken als de processierups hoeven we volgens Van Vliet niet te zijn. “Nee, want de kevertjes doen verder niks. Ze bijten niet, steken niet, hebben geen brandharen..dus ze veroorzaken geen overlast.”

Heel veel mestkevers op het weiland nu! Hier de leeggegooide kruiwagen van het weiland. pic.twitter.com/xlboZKKJw4 — Mesttest.com (@Mesttest) September 26, 2019

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: Twitter, iStock