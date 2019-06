Zó veel Nederlanders maken weleens ruzie over het huishouden

Of je nou met je grote liefde samenwoont, in een studentenhuis woont of nog bij je ouders vertoeft: ruziemaken over het huishouden komt bij veel huishoudens voor.

En dat blijkt nu ook uit een onderzoek van Keukenloods onder 1019 Nederlanders.

Advertentie

Hygiëne en koken

Mopper jij tegen je puberzoon als hij weer eens heeft gedruppeld naast de pot? Geen zorgen, je bent niet de enige die opmerkingen maakt over hygiëne. 26% van de Nederlanders heeft hier weleens ruzie over. Ook over koken wordt weleens ruziegemaakt: 17% van de Nederlanders heeft pittige discussies over wie wat kookt. Ook het boodschappenbudget is regelmatig onderwerp van ruzie.

Rommel

Naast schoonmaken en andere taken in het huishouden, gaan de discussies ook vaak over rommel. Vooral vrouwen klagen hier volgens het onderzoek over, terwijl mannen dit vaak ‘gezeur’ vinden. Toch klagen ook mannen regelmatig over een rommelige vriendin. Ook het scheiden van afval is bij 27% van de Nederlanders een dingetje. Onder jongeren ligt dit percentage zelfs op 40%.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Grazia. Beeld: iStock