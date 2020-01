Dit is waarom Nederlanders steeds minder koffie drinken

Raar maar waar: we zijn sinds 2005 een stuk minder koffie gaan drinken. Uit cijfers van Euromonitor blijkt dat het gaat om een daling van 8 procent. Daarentegen geven we wel maar liefst 20 procent méér geld uit aan een goede kop koffie.

Waarom we minder koffie drinken, heeft alles te maken met het uitsterven van het koffiezetapparaat. De ouderwetse pruttel maakt eerst plaats voor Senseo en inmiddels prijkt in veel huishoudens een Nespresso-machine. We zetten dus veel meer koffie per kop.

Door de gootsteen

“Vroeger was het gewoonte om thuis of op het werk een hele pot koffie te zetten. Maar ja, heel veel spoelden we vervolgens weg door de gootsteen”, licht Nespresso marketingdirecteur Erik van Houten toe tegenover NOS.

Bakkie pleur

De kwaliteit van de koffie die we thuis zetten, verwachten we ook buiten de deur. Dat heeft ook gevolgen voor de prijs. In 5 jaar tijd ging de prijs van een kop koffie van gemiddeld 2,20 euro naar 2,46 euro. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de koffie ook met sprongen vooruit is gegaan. Op het werk, het station en bij de benzinepomp doet de naam ‘bakkie pleur’ het hedendaagse kopje koffie geen recht meer.

Overigens zijn we in Nederland echte koffieleute. Wereldwijd staan we op plek nummer 5 van de landen waarin de meest koffie wordt gedronken.

