Dankzij Nederlands onderzoek zijn we straks met het vliegtuig een uur sneller op bestemming

Een vliegreis van Amsterdam naar het zuiden van Spanje duurt al gauw drie uurtjes. Prima te doen. Toch ben je als je alles bij elkaar optelt uren verder voordat je daadwerkelijk op je bestemming bent. Dat kan sneller, dachten onderzoekers van de TU Delft en komen nu met een oplossing.

De onderzoekers komen met vier nieuwe manieren om vliegen soepeler te laten verlopen en dat kan de reistijd met maar liefst een uur verkorten.

Europa heeft 450 vliegvelden, die jaarlijks 750 miljoen passagiers vervoeren. Het is daarom belangrijk dat de passagiersstromen soepel lopen. Delftse wetenschappers onderzochten samen met diverse Europese organisaties drie jaar lang hoe de vliegreis korter kan. Zij kwamen met het volgende resultaat:

Bagageloze vliegvelden

Het idee is dat je je bagage van te voren al als pakketje naar de luchthaven verstuurd. “Hierdoor hoef je die als passagier niet meer mee te nemen en verloopt het boarden veel sneller”, legt onderzoeksleider Sicco Santema uit. Dit kan in totaal al zo’n veertig minuten schelen. Momenteel zijn er wereldwijd al tien bedrijven die de bagage van tevoren bij mensen ophalen en bij de luchthaven afleveren. “PostNL of DHL zouden dat ook prima kunnen doen.”

Krimpende vliegtuigstoelen

Tijdens het boarden is het altijd erg druk in het smalle gangpad, wat voor veel vertraging zorgt. Door speciale ‘krimpende stoelen’ kun je het middenpad tijdens het boarden twee keer zo breed maken. Iedere rij stoelen wordt namelijk zo’n veertig centimeter naar het gangpad geduwd. “Dan is er genoeg ruimte om twee passagiers soepel langs elkaar te laten lopen, ook past er zo een rolstoel door het middenpad”, gaat Sicco verder. Dit kan negen minuten schelen. Dit klinkt weinig, maar vaak duurt het boarden een paar minuten te lang, waardoor het vliegschema in de war raakt en het vliegtuig doorgaans 20-25 minuten later pas mag vertrekken. “Die paar minuten zijn cruciaal.”

Betere wachtruimte/lounge

Ten eerste zou de informatie voor de reizigers niet alleen op monitoren zichtbaar moeten zijn. Hierdoor loop je elkaar alleen maar in de weg en bovendien kost het tijd om op zoek te gaan naar deze monitoren. De onderzoekers hebben een nieuwe wachtkamer getest waarbij de mededelingen op de grond en wanden wordt geprojecteerd. Sicco: “Op die manier komt informatie nog sneller door.” Ook vinden ze dat de vliegvelden op dit moment te veel op individuen is gerust, waardoor groepen andere reizigers in de weg kunnen lopen. Daarvoor zijn speciale banken bedacht.

App met polsbandje

Om de reiziger meer rust te geven, hebben de onderzoekers van de TU Delft een app ontwikkeld die samenwerkt met een polsbandje. De app krijgt alle informatie van de luchtvaartmaatschappij, treinen en fileverkeer binnen, zodat de reiziger reisadvies op maat krijgt en zich nergens druk om hoeft te maken. “We adviseren je eerder te vertrekken of geven juist aan dat je meer tijd hebt.” Als het stressniveau van de drager te hoog is, krijgt diegene tips om het stressniveau te verlagen.

Maar wanneer wordt dit op de vliegvelden toegepast en wordt onze reistijd met een uur verkort? De onderzoekers geven aan dat de innovaties geen lange ontwikkelingstijd meer nodig hebben. “Ze kunnen zo gebruikt worden”, zegt Sicco. Wel zijn er natuurlijk bepaalde regels waar ze zich aan moeten houden en moeten de vliegstoelen natuurlijk gecertificeerd worden voor bepaalde veiligheidseisen. We moeten dus nog even volhouden.

Bron: AD. Beeld: iStock