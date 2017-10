Déze Nederlandse populaire datingshow uit de jaren '80 komt terug op televisie

Vroeger was daten op televisie nog iets héél ongewoons: tegenwoordig is het ene na het andere datingprogramma te zien.

Maar voor iedereen die wat heimwee heeft naar vroeger: goed nieuws. Want de populaire show ‘Op Goed Geluk’ komt terug op televisie, zo maakt RTL vandaag bekend.

Wie mag het doen

De show was van 1987 tot 1992 te zien bij de TROS. Onder leiding van Carry Tefsen en de bekende waaier was het een groot succes. Vanaf 13 januari kunnen we weer genieten van de hitshow. Wie het nu gaat presenteren, is nog even geheim: dat wordt pas later bekendgemaakt. Het is volgens mediabronnen onwaarschijnlijk dat Carry die taak weer op zich gaat nemen.

Samen op vakantie

Ken je het principe nog? Om je geheugen wat op te frissen: in de show mag een (onbekende) single een potentiële nieuwe liefde uitkiezen. Dit gebeurt enkel op basis van hun stem en van antwoorden die ze geven op bepaalde vragen. Nadat ze bij elkaar werden gebracht ging het koppel gelijk samen op vakantie. Of ze nou wilden of niet: die reis kwam er altijd. En dat ging uiteraard niet altijd éven soepel…

Bron: Media Courant. Beeld: iStock