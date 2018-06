Dit pretpark gaat weegschalen naast de attracties plaatsen

Wegen is voor weinig mensen een feest. Moet je nagaan hoe het is om op een weegschaal in een pretpark te moeten staan omdat men denkt dat je misschien te zwaar bent voor een attractie.

Dat gaat voortaan gebeuren in het Vlaamse pretpark Bobbejaanland. Door bezoekers te wegen kunnen medewerkers controleren of de gewichtslimiet van een attractie niet overschreden wordt.

Orders uit Spanje

“Het is een nieuwe veiligheidsmaatregel opgelegd vanuit het hoofdkantoor in Madrid”, zegt een woordvoerster van het pretpark. Bobbejaanland is onderdeel van de Spaanse parkengroep Parques Reunidos, net als onder andere Attractiepark Slagharen en Movie Park Germany.

Om de veiligheid van attracties te kunnen verbeteren, vindt het Spaanse moederbedrijf het belangrijk dat bezoekers gasten bij twijfel kunnen wegen. De weegschalen staan bij wildwaterbaan El Rio, de overdekte waterbaan Indiana River, de rustige Bootvaart en de boomstamattractie Wildwaterbaan.

Gewicht van totale attractie

Het is wel de bedoeling dat de weegschalen vervangen gaan worden voor meetplateaus, die wat minder opvallen. Bij het wegen gaat het overigens om het totale gewicht van alle bezoekers die in één attractie stappen. Wat het totale maximale gewicht per attractie mag zijn, verschilt.

Bron: Looopings. Beeld: iStock.