Wordt het 'douze points'? Nederlandse songfestivalact is gekozen

Spannend: de AVROTROS heeft de songfestivalact voor Nederland uitgekozen voor het eerstvolgende Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Dat zegt Cornald Maas, die in de selectiecommissie zit.

Maar wie ons kikkerland mag gaan vertegenwoordigen in Israël? Dat moeten ze nog even geheim houden, helaas.

Advertentie

‘Behoorlijk onverwacht’

We zijn maar wat benieuwd wie de nieuwe Waylon, O’G3NE, Douwe Bob of Common Linnets gaat of gaan worden. Aan Shownieuws laat Cornald weten: “Ik weet alles, maar ik ga niemand verlossen. Het wordt in elk geval heel erg goed. Én behoorlijk onverwacht.”

Razend enthousiast

“Ik ben er zelf razend enthousiast over. En geloof ook dat het heel erg veel kans heeft om hoog te eindigen straks”, sluit hij af. We moeten hoe dan ook nog even geduld hebben: de halve finales vinden plaats op 14 en 16 mei, de ‘grande finale’ op 18 mei.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP