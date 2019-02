Déze Nederlandse stad is een van de leefbaarste steden ter wereld

Wij Nederlanders hebben altijd wel wat te klagen, maar eigenlijk hebben we het helemaal niet zo slecht. Dat blijkt maar weer uit onderzoek dat in verschillende steden ter wereld werd gedaan.

In de top 20 van de meest leefbare steden ter wereld staan wel 4 Nederlandse steden. Dat onderzocht ECA International, een bedrijf dat expats begeleidt over de hele wereld. Kopenhagen en het Zwitserse Bern trappen het lijstje af, maar Den Haag heeft ook een plekje in de top-3 weten te bemachtigen.

Advertentie

Nederlandse steden

Niet alleen de stad Den Haag scoorde goed, ook Amsterdam en Eindhoven staan in de top-10. Amsterdam kwam na Geneve en Stavanger op de 6e plek en Eindhoven op de 7e plek. Rotterdam scoorde het minst goed van de Nederlandse steden, maar wist toch ook nog een 13e plek te bemachtigen.

Onderzoek

In het onderzoek werden de steden vergeleken op het gebied van algemene leefbaarheid, milieuvervuiling, criminaliteit, gezondheidszorg, files, woningen en politieke spanningen. De Scandinavische en Nederlandse steden blijken het vooral goed te doen op het gebied van algemene leefbaarheid, goede wegen en openbaar vervoer in de stad. Daar kunnen we toch een beetje trots op zijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!