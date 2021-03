Voorlopig geen vakantie in het buitenland: negatief reisadvies verlengd

Wat extra ruimte in ons huis kunnen we natuurlijk allemaal wel gebruiken, maar wat zou je doen als je er plotseling achterkomt dat er een heel appartement achter de badkamerspiegel te vinden is? De 26-jarige Samantha Hartsoe deed deze bijzondere ontdekking in haar badkamer én deelde alles op Tiktok.

New York

Samantha woont met haar huisgenoten in een appartement in New York. Ze vonden het al langere tijd vreemd dat het steeds zo ontzettend koud was in de badkamer, ondanks dat er geen koude lucht uit de roosters kwam. In het eerste Tiktok-filmpje laat ze zien dat er een briesje in de badkamer staat: haar haar beweegt door deze koude ‘tocht’.

Badkamerspiegel