Nepmail PostNL laat je gevaarlijke app downloaden - zó herken je de mail

Internetcriminelen lijken steeds slimmere trucjes uit te halen om je zover te krijgen dat je jouw gegevens met ze deelt. Banken waren al eerder slachtoffer, maar nu is ook PostNL aan de beurt.

Er is namelijk een nepmail in omloop van PostNL die heel erg lijkt op de normale mailtjes die je altijd van het bedrijf ontvangt. Het grote verschil: in de mailtje vragen ze je om een Track & Trace-app te downloaden, maar die bestaat helemaal niet. De Fraude Helpdesk waarschuwt dan ook om deze app niet te downloaden.

Software downloaden

Ook PostNL reageert: “Het is niet nodig om software te downloaden om uw pakket te volgen. Dat kan eenvoudig door de code die u per mail heeft gekregen, in te vullen op de website van PostNL.” Het bedrijft zegt verder ook dat ze nooit mails versturen met daarin de mogelijkheid om een app of een bestand te downloaden.

Let op: er is een nep-mail van PostNL in omloop. Daarin wordt gevraagd om een Track & Trace-app te downloadenhttps://t.co/hqiEDU3KTK pic.twitter.com/cTwEfIOj0d — NH Nieuws (@NHNieuws) 11 juni 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HartvanNederland.nl. Beeld: ANP.