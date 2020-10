Haal jij ieder jaar een echte kerstboom in huis? Dan is dit misschien wel hét jaar om te switchen en voor een kunstkerstboom te gaan.

Wij leggen je uit waarom je juist nu, in coronatijd, een neppe boom in huis wil halen.

Doordat we in de coronacrisis veel tijd thuis doorbrengen, hebben we meer dan ooit de behoefte om ons huis gezellig te maken. Nu al de kerstboom optuigen zorgt natuurlijk voor veel gezelligheid. Maar helaas is het zo dat echte kerstbomen na een tijdje dood gaan. Zet je je kerstboom nu al neer, dan kan het dus goed dat jouw boom met Kerst al helemaal bruin of zelfs kaal is. Heb je met een neppe boom helemaal geen last van. Al laat je ‘m tot Pasen staan: met die groene kleur zit het wel goed! Ben je trouwens nog niet helemaal overtuigd over het feit dat die kerstboom in oktober al zijn intrede in je huiskamer moet maken? Lees deze 7 redenen dan maar eens.

2. Je hoeft de deur niet uit

Als je een echte kerstboom wil kopen, dan zul je toch echt de deur uit moeten. Zo worden ze natuurlijk verkocht bij tuincentra, maar vaak duiken er op allerlei plekken standplaatsen in je stad of dorp op. Maar laten we eerlijk zijn: vaak zijn dat drukke plekken. Zeker als jij je van onze eerste tip niks aantrekt, en je kerstboom gewoon pas na Sinterklaas in huis haalt, kan het goed dat je precies dat ene drukke weekend treft. En voor je het weet sta je met Jan en alleman dezelfde bomen te bekijken en (oh no!) aan te raken. Onze tip: bestel gewoon lekker zo’n neppert online. Dan komt ‘ie naar je toe en hoef jij de deur niet uit.

3. Stoken

De kans is groot dat je de komende maanden meer thuis bent dan je normaal gesproken in november en december bent. Een logisch gevolg is dat de verwarming dagelijks ietsje hoger staat dan normaal. Al dat stoken is natuurlijk niet goed voor je boom, als het een echte is tenminste. Terwijl jij jezelf lekker warm houdt, verliest je boom al zijn naalden. Daar heb je bij een neppert mooi geen last van.

4. Je moet ‘m ook weer kwijt

Klaar met je boom? Een neppe kan dan gewoon naar de zolder. Een echte, daar moet je vanaf. De vreugdevuren, waarbij ieder jaar kerstbomen worden verzameld die vervolgens gezamenlijk in de fik worden gestoken, die kunnen dit najaar waarschijnlijk niet doorgaan. Geef jij je kerstboom ieder jaar mee aan een groepje kinderen dat daar dan mooi weer een centje mee verdient? Dat zal dit jaar misschien ook anders zijn. En je boom zelf in stukken hakken, dat is behoorlijk veel moeite. Je snapt wat we willen zeggen: veel handiger, zo’n neppert.

5. Iets met smetvrees

We gaan hier absoluut niet verkondigen dat je het coronavirus kunt oplopen door een kerstboom in huis te halen. Maar feit is wel dat we de afgelopen maanden behoorlijk gedrild zijn in ons gedrag wat betreft hygiëne. Was jij je handen sinds het begin van de coronatijd ook een triljoen keer per dag? Pfoe, dan kunnen we je maar beter niet vertellen hoe viezig een echte kerstboom is. Grapje, dat doen we wel. Een kerstboom zit vol met bacteriën en, niet schrikken: maar liefst 25.000 insecten. Als we je nu nog niet overtuigd hebben…

Stelling: “Een kunstkerstboom draagt niet bij aan een goede kerstsfeer in huis”

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Beeld: iStock