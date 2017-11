Oppassen geblazen: er is een nepmail van Netflix in omloop

Sommige nepmails zijn nauwelijks nog van de echte te onderscheiden, zo ook de nepmail van Netflix die in de omloop is. Als je op deze mail klikt en je gegevens invult, kunnen de scammers bij al je geld. Let dus goed op!

Onderstaande mail lijkt dus van Netflix af te komen, maar niets is minder waar. In de mail staat dat de betaalgegevens van het account niet meer kloppen en wordt gedreigd het account te stoppen. Degene die deze mail ontvangt is daardoor bang dat zijn Netflix-account tijdelijk niet meer werkt. Om je account te heractiveren, moet je volgens de mail op de knop onderaan klikken.

Heractiveren

Hierdoor kom je op een neppe versie van de Netflix-site waar je al je persoonlijke gegevens en betaalgegevens moet invullen. Als je daarna op heractiveer klikt, hebben de scammers al jouw gegevens.

A well designed Netflix email targets some of the 110 million Netflix subscribers worldwide! Check out the steps: https://t.co/kUK2o4WR3S pic.twitter.com/LBV6WLuSbP — Action Fraud (@actionfrauduk) 6 november 2017

Voorkomen

Maar hoe voorkom je dat je in die neppe mailtjes trapt? Kijk ten eerste bij twijfel altijd naar de afzender. Er kan bij verzender gewoon Netflix staan, maar de afzender is vaak een random e-mailadres met diverse medeklinkers en cijfers. Als de mail echt van Netflix zou zijn, zou dit zeker in het e-mailadres staan.

Telefonisch contact

Daarnaast vragen bedrijven als Netflix, je bank, verzekeringsmaatschappijen of overheidsinstanties nooit je persoonsgegevens bij te werken of in te vullen. Wordt dit wel gevraagd? Neem dan eerst telefonisch contact op met het bedrijf, vóórdat je al je gegevens invult.

Links

Ook heel belangrijk: klik nooit op links in een verdachte mail. Zodra je dit hebt gedaan, kan er namelijk een schadelijke software op je laptop of computer worden geïnstalleerd. Check eerst of de website ook de officiële website van het bedrijf is. Dit kun je doen door met je muis naar de link te gaan. Klik niet, maar wacht even tot de URL verschijnt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK: Echtpaar ton armer door mailfraude.

Bron: ABC News. Beeld: iStock