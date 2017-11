Inmiddels hebben al meer dan 1 miljoen mensen een verkeerde versie van WhatsApp op hun mobieltjes geïnstalleerd.

De app met de naam ‘WhatsApp Update’, die gemaakt werd door ‘WhatsApp Inc’, had voor Android-telefoons namelijk hetzelfde icoontje als de gewone app. En dus ook dezelfde naam als het echte bedrijf achter de populaire berichtenservice. Hierdoor dachten veel mensen dat het ‘gewoon weer tijd was’ om hun geliefde app te verversen.

Opletten

Maar dat is helemaal niet zo: het gaat om een compleet andere app die zorgt voor heel veel reclames op je telefoon. Volgens een antivirusbedrijf wordt de app puur gebruikt om geld te verdienen met advertenties. Kenners stellen dat de neppe variant nauwelijks van de echte te onderscheiden was. Dat kwam voornamelijk doordat er een onzichtbare spatie achter de naam van de ontwikkelaar stond, waardoor de naam dus gewoon echt leek.

Als het goed is heeft Google de valse app inmiddels verwijderd, maar je weet maar nooit of ‘ie nog ergens opduikt. Niet downloaden, dus!

Deze kun je dus beter niet op je telefoon installeren:

Fake WhatsApp Update on #GooglePlay . Under the “same” dev name. Incl. a Unicode whitespace. One Million downloadshttps://t.co/qjqxd6n6HP pic.twitter.com/dmvTksqpuP

— Nikolaos Chrysaidos (@virqdroid) 3 november 2017