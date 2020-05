Serieus probleem: nergens terecht kunnen voor een toiletbezoek als vrouw

Nu de maatregelen van het coronavirus steeds wat milder worden, betekent dat ook dat we voorzichtig weer wat vaker de deur uit gaan. Maar daar hangt één groot nadeel aan vast: als vrouw kun je nog nergens terecht voor een toiletbezoek.

Daar moet wat aan gedaan worden.

Door de coronamaatregelen moesten een hoop horecagelegenheden hun deuren sluiten. Inmiddels konden we weer voorzichtig van deze gelegenheden gebruik maken door middel van take-away. Maar dat betekende ook dat het nog niet was toegestaan om de deuren te openen voor de mensen die gebruik wilden maken van het toilet.

Wildplassen

Vooral voor vrouwen is dit een probleem, aangezien zij in de meeste gevallen nergens terecht kunnen. Mannen kunnen vaak nog gebruik maken van een urinoir, of doen het snel in de bosjes. Hoewel wildplassen natuurlijk verboden is, is dat voor vrouwen ook een stukje lastiger.

Vanaf maandag gaan de restaurants en café’s weer gedeeltelijk open, maar het is dan nog niet overal mogelijk om ergens naar binnen te gaan voor een toiletbezoek. Er zit overigens een logische reden achter: het restaurant of café kan hier een fikse boete voor krijgen. Als je niet dicht bij huis bent, zit er dus niets anders op dan huiswaarts te keren.

Te duur

Het mediabedrijf Vice vroeg aan Ivo Thonon van Toiletalliantie waarom er zo weinig openbare wc’s voor vrouwen zijn in Nederland. Hij reageert: “Het heeft te maken met de volkaard, denken wij. In veel landen is het makkelijker om buiten de deur een wc te vinden.” Maar volgens hem heeft het ook te maken met de zuinigheid van Nederland. “Het is duur om een openbare wc aan te leggen, dus denken we al snel: laat maar, de mensen zijn toch zo weer thuis.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Vice. Beeld: iStock