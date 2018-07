Deel jij je Netflix-abonnement? De kans is groot dat je daar meer voor gaat betalen

Veel families delen tegenwoordig een account op Netflix. Want waarom zou je ook een eigen account nemen als je kunt kijken via het profiel van je broer, zus, nichtje of de buurvrouw? Daar lijkt Netflix nu een stokje voor te willen steken.

Door de gedeelde accounts loopt Netflix flink wat inkomsten mis. Daarom zoeken ze nu naar een manier om toch geld te kunnen verdienen aan deze accounts. De streamingdienst zou namelijk binnenkort een nieuw abonnement introduceren: Netflix Ultra. Dit abonnement kost €17 per maand en vervangt het huidige Premium-abonnement waarmee je op vier schermen tegelijk kunt kijken.

Twee schermen

Heb je nu een Premium-abonnement? Dan kun je nog maar op twee schermen tegelijk kijken. Dat is nu ook het geval bij het standaardabonnement van €10,99. In de toekomst kun je met dit abonnement op nog maar één scherm tegelijk kijken. Daardoor zullen veel mensen toch hun eigen abonnement af moeten sluiten.

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: iStock.