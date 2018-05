Zó hoef je nooit meer te zoeken naar een serie of film op Netflix

Dat er al een heleboel handige suggesties bestaan om Netflix kijken nóg leuker te maken, dat weten we inmiddels. Maar dat Netflix zelf ook stiekem handige functies heeft, hebben we even over het hoofd gezien.

Als je een avondje netflixen gepland hebt staan kan het soms uren (of de hele avond) duren voordat je ein-de-lijk de perfecte film of serie hebt gevonden. Soms ben je het overzicht helemaal kwijt, waardoor je niet eens weet in welke genre je zin hebt. Dus dat zoeken op genre heeft ook weinig zin. Oftewel: je ziet door de bomen het bos niet meer. En dat moeten we natuurlijk niet hebben.

Sorteren

Daarom helpt Netflix je met sorteren. Sorteren op verschillende genres kende je natuurlijk al. En misschien wist je zelfs al dat er subgenres bestaan die je alleen ziet door een bepaalde URL in te typen. Wat je waarschijnlijk niet wist, is dat je het aanbod ook kan sorteren op jaar. Dat biedt voordelen.

Hoe je dat doet?

Open een van de categorieën bovenaan de pagina op de Netflix website, zoals series of originals, en zoek naar vier witte punten in een vakje. Als je daarop klikt, krijg je een drop down-menu met ‘Suggesties voor jou’. Daar kun je kiezen voor sorteren op ‘Releasejaar’. En zo kan je dus precies aangeven waar je zin in hebt: een klassiek drama of een old school komedie.

Ondertiteling

Nog een handige tip. De toch wat saaie ondertiteling die jij standaard te zien krijgt bij een film of serie, hoeft er dus helemaal niet zo uit te zien. Klik op ‘Account’ en scrol vervolgens naar ‘Mijn profiel’ en je belandt bij ‘Weergave van ondertitels’. Hier bepaal je het lettertype, de lettergrootte, een eventuele achtergrondkleur, een eventueel venster en of de letters een schaduw hebben. Dus wil jij graag in lettertype 20 met roze letters en blauwe achtergrond je favoriete serie kijken? Dat kan!

Bron: Glamour Beeld: iStock