Netflix-verslaafd? Goed nieuws: het maakt je slimmer

Het afgelopen weekend was het er écht weer voor: Netflix. De hele dag onder een dekentje op de bank met thee, koekjes en je favoriete serie. Hemels! Totdat het stemmetje in je hoofd begint. Over hoeveel tijd je wel weer niet verspild hebt. Nou, dan hebben wij goed nieuws voor je.

Van een avondje House of Cards kun je namelijk meer leren over mens en maatschappij dan uit een stapel zware filosofieboeken. Met andere woorden: Netflix kijken maakt je slimmer. Dat stelt bio-ethicus Ellen ter Gast in haar boek De dappere kijker.

Inlevingsvermogen

“Verhalen zijn ontzettend belangrijk,” vertelt Ter Gast aan de Vlaamse Humo. “Ze vormen de manier bij uitstek om essentiële zaken bij te leren over onszelf en over elkaar. Als je een morele afweging moet maken, dan moet je eerst begrijpen waarom ánderen op een bepaalde manier handelen. Daarvoor heb je empathie nodig en dergelijk inlevingsvermogen kun je maar op twee manieren aanleren: via persoonlijke ervaringen, of via verhalen. En anno 2018 zijn de sterkste verhalen, met de menselijkste personages, nu eenmaal terug te vinden op Netflix en op tv.”

Onvoorstelbaar

Ter Gast haalt House of Cards als voorbeeld aan. “In Netflix-series doen personages soms onvoorstelbare dingen. Neem nu Frank Underwood. Hij is gebaseerd op bestaande machthebbers, die wij gewoonlijk niet persoonlijk kennen en daardoor niet goed begrijpen. Maar in House of Cards deelt Underwood zijn gedachten met de kijker, waardoor je zijn immorele gedrag toch kunt vatten.”

Menselijk

Ook Narcos, de serie over Pablo Escobar, past in dat plaatje. “Hij is een machtige en meedogenloze drugsbaron, maar tegelijk een menselijk figuur met een gezin, dromen, angsten en ambities. Dat maakt veel meer indruk dan een abstract essay. Wil je je morele wijsheid opkrikken? Dan kun je beter een avondje Netflix kijken en er met je vrienden over napraten dan het werk van dode filosofen te lezen”, aldus Ter Gast.

Dat advies volgen wij maar wat graag op!

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock.