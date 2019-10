Kippenvel: Netflix komt met allereerste Nederlandse horrorserie

De nieuwe psychologische horrorserie is vanaf 17 januari 2020 wereldwijd te zien op Netflix. Om je alvast op te warmen, deelt Netflix de eerste beelden.

De nieuwe serie van Netflix heet Ares. Het is een 8-delige psychologische horrorserie over beste vrienden Rosa en Jacob die worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap in Amsterdam.

Verschrikkelijke prijs

Het tweetal geeft zich over aan een wereld vol rijkdom en macht. Later blijkt dit geheime studentengenootschap gebouwd te zijn op demonische geheimen uit het Nederlands verleden. Rosa en Jacob moeten een verschrikkelijke prijs betalen om lid te worden en bij de elite te horen.

Opgeofferd

Op Instagram deelt Netflix de allereerste beelden van spannende en doodenge serie. “Iemand zal opgeofferd worden”, schrijft de streamingdienst bij de trailer. Onder de video laten mensen weten erg benieuwd te zijn naar de eerste Nederlandse horrorserie. “Dit ziet er gaaf uit”, klinkt het.

Bekende namen

Ares wordt geregisseerd door Giancarlo Sanchez (Mocro Maffia) en Michiel ten Horn (Aanmodderfokker). De cast bestaat uit heel wat grote namen als Rifka Lodeizen, Jade Olieberg, Hans Kesting, Lisa Smit, Tobias Kersloot, Frieda Barnhard en Robin Boissevain. Overige rollen zijn voor: Roos Dickmann, Jip van den Dool, Steef de Bot, Janni Goslinga, Dennis Rudge, Jennifer Welts, Florence Vos Weeda en Minne Koole.

