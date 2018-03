Oh, oh wat moeten we nu: Netflix kampt met wereldwijde storing

Zat je net goed en wel op de bank en wilde je een nieuwe aflevering van je favoriete serie starten? Dan kwam je van een koude kermis thuis, want de streamingdienst kampt met een grote storing.

Veel Netflix-gebruikers kunnen vanavond geen series en films kijken op hun televisie, computer, telefoon en tablet. Er kunnen problemen zijn met inloggen en er zijn gebruikers die een foutmelding in beeld krijgen. Netflix heeft inmiddels bevestigd dat er wereldwijd problemen zijn, maar de oorzaak is nog onduidelijk. Daardoor is ook niet bekend hoe lang de storing nog gaat duren. Ouderwets bordspelletje dan maar?

Update: Netflix meldt inmiddels dat de storing voorbij moet zijn. Heb je nog problemen? Dan is het advies om je apparaat opnieuw op te starten. Dan zou alles weer moeten werken.

Hi all – we are aware of streaming issues and we are working quickly to solve them. Tweet an update you when they are resolved…

— Netflix NL & BE (@NetflixNL) 14 maart 2018