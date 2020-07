Waarom je je nu niet kunt concentreren op je boek en hoe dat wel lukt

Je hebt mensen die tijdens de afgelopen maanden al tientallen boeken uit hebben gelezen en je hebt mensen die daar heel erg hun best voor doen, maar steeds weer op dezelfde pagina blijven hangen. Kun jij je ook niet concentreren op je boek? Hier komt dat door.

Het is helemaal niet zo gek dat we ons nu niet zo goed kunnen concentreren op een boek, film of serie. De combinatie van de onzekerheid waar we nu in leven en de moeilijke periode die we net achter ons hebben, maakt het moeilijk om je echt in een verhaal te kunnen verliezen. Daar komt bij dat we door al dat slechte nieuws extra waakzaam zijn om geen update te missen en ons daarom moeilijk kunnen concentreren op een verhaal. Alle energie die we hebben gebruiken we om met de huidige situatie om te gaan en er blijft daardoor weinig energie over voor hobby’s.

Hoofd leegmaken

Toch kan het juist heel goed zijn om wel met een boek op de bank te gaan zitten. Uit onderzoek van Stichting Lezen onder Nederlanders die regelmatig lezen blijkt dat 85% van die lezers de boel even los kunnen laten bij het lezen en daardoor hun hoofd leeg kunnen maken.